28 pessoas já morreram infectados pelo Covid-19 na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que registrou, nesta quarta-feira (15), mais um óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado.

A 28ª morte foi de uma paciente de 73 anos, residente em Salvador, sem histórico de comorbidades. Ela estava internada em um hospital filantrópico na

capital baiana desde 6 de abril, vindo a falecer em 14 de abril.

No último boletim divulgado no início da tarde de ontem (15), a Bahia registrou 31 novos casos de coronavírus. No total, a Bahia registra 807 casos confirmados de coronavírus, sendo 77 profissionais de saúde. Até o momento, 5.268 casos foram descartados. Informações: Sesab

