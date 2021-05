Fila para 2ª dose da Vacina Coronavac começou se formar na madrugada em Jequié. Vacinação só começa às 13 horas

Depois de vários dias em atraso, pessoas que estão com a 2ª dose da Coronavac, podem se dirigir até um local de vacinação para aplicação da mesma. Segundo informações, a secretaria de saúde do município de Jequié, recebeu pouco mais de 2.800 doses do imunizante. Vale lembrar, que hoje o público alvo são todas as pessoas que estão com a 2ª dose da CORONAVAC em atraso, independente da data. Como foi informado pelo ministério da Saúde, a produção da Coronavac, foi suspensa e sem previsão de retorno. Por isso as pessoas estão com medo de ficarem se a 2º dose. Em Jequié, dezenas de veículos já formavam uma enorme fila ainda na madrugada de hoje (15).

Os locais para vacinação, continuam no local de sempre. Confira abaixo.

– No “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru, das 13h às 18h;

– No “drive thru” do Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 13h às 18h;

– Na Central de Vacinação, no Colégio Estadual Professor Firmo Nunes, antigo Colégio da Polícia Militar, no Joaquim Romão, das 13h às 18h;

– Na Central de Vacinação, no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo, na Avenida César Borges, das 13h às 18h.

