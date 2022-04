3.700 testes de alcoolemia realizados pela PRF na Operação Semana Santa na Bahia

Dirigir sob o efeito do álcool reduz a capacidade de reação do motorista, colocando em risco a segurança de todos os usuários das rodovias. É preciso que toda a sociedade se conscientize de que beber e dirigir são atividades incompatíveis.

Com o foco de preservar a vida e garantir a mobilidade nas rodovias e estradas federais do nosso país, a PRF segue firme no combate à mistura álcool e direção. Especificamente na Bahia, durante a Operação Semana Santa 2022, foram aproximadamente 3.700 testes de alcoolemia realizados (popularmente conhecido como bafômetro). Lembrando que a operação segue até as 23:59 deste domingo (17), e a quantidade de condutores testados deve aumentar.

Dos testes realizados, 9 foram autuados com base no art. 165 do CTB com previsão de multa de R $2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. O veículo é retido até apresentação de condutor habilitado.

61 condutores optaram por não realizar o teste e foram autuados pelo artigo 165 A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que também possui a previsão de multa de R $2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Caso sejam constatados sinais de embriaguez no condutor que recusou-se a realizar o teste, o motorista é conduzido preso pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

Além das infrações administrativas, foi dada voz de prisão a 3 condutores devido ao alto valor obtido no teste do ‘bafômetro’, caracterizando o crime de trânsito previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante). Informações e Foto: PRF

