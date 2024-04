35 anos de história: o Silvany comemorou com um Sunset especial com presenças ilustres

Na noite da última quinta-feira (25), dezenas de pessoas participaram do evento em comemoração aos 35 anos da loja Silvany. Empresários, médicos, familiares e amigos. Foram prestigiar a família Silvany, que ao longo desses 35 anos ajudaram e continuam ajudando o desenvolvimento da nossa querida Jequié.

Fundada por Ivanildo Ferreira, que formou família em Jequié e se consolidou como um dos maiores varejistas da região. No início, a loja Silvany funcionou por alguns anos na rua 21 de abril, próximo ao Bando Bradesco. Com passar do tempo, Ivanildo foi realizando um sonho em ter um local próprio. Além do seu fundador, a empresa é administrada pelos filho Ivyna, Ivin e a esposa Malez. Com um prédio de 6 andares, elevadores, produtos em cama, mesa e banho, móveis, eletrodomésticos, vestuário, moda praia e tudo que a família precisa em um só lugar. A equipe Jequié Urgente, parabeniza a família SILVANY e agradece por fazer parte da vida dos Jequieenses a 35 anos.

