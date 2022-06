39 Policiais do Distrito Federal estão em Jequié para treinamento na CIPE-CENTRAL

Estar preparado para enfrentar ocorrências que envolvam crimes contra instituições financeiras. Esse é o principal objetivo de 39 policiais militares do Distrito Federal (DF) que desembarcaram ontem (30), em Jequié, para uma semana de treinamento intensivo com equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central. Uma semana de práticas intensivas fazem parte da ‘Instrução de Primeiras Respostas em Crimes Contra Instituições Financeiras e Operações Rurais’, da PM baiana, incluída como modulo importante do ‘X Curso Operacional de Rotam (COR)’ da PM-DF.

Medidas emergenciais em confrontos com os criminosos, geolocalização, noções de inteligência direcionada ao policiamento convencional, procedimentos iniciais nas ocorrências com explosivos e montagem de plano de bloqueio estão entre os assuntos abordados no curso.

Recepcionando os alunos, o comandante da Cipe Central, major Ricardo Silva, comentou a importância desse treinamento para os profissionais de segurança pública de outros estados. “Para nós é motivo de muita satisfação recebê-los e repassarmos os conhecimentos vividos no policiamento aqui na Bahia. Sem sombra de dúvidas são instruções completas que vão agregar ainda mais na integração de protocolos com Forças de Defesa Social de todo o país”, detalhou. As atividades são desenvolvidas com aulas teóricas e práticas até a próxima sexta-feira (3), em Jequié. Informações e Foto: CIPE-CENTRAL

