3ºPelotão de Policiamento Rodoviário sediado em Jequié recebe nova viatura para patrulhamento de 1.300 Km de rodovia

O 3º Pelotão de Policiamento Rodoviário que é sediado na cidade de Jequié, recebeu uma nova viatura que vai ajudar na fiscalização de mais de 1.300 ( Mil e Trezentos Quilômetros), de malha rodoviária em Jequié e toda a região. O 3º Pelotão é comandado pela sede da CIPRv/Itabuna. O MAJ PM BLANCO, Comandante da CIPRv/Itabuna, acentuou que a chegada da nova viatura é uma forma de valorização aos policiais militares na medida em que lhes proporciona melhores condições de trabalho. Ainda, o Comandante, agradeceu ao Comandante Geral, CEL PAULO COUTINHO, e ao Comandante do CPE, CEL MUNIZ, pelo cumprimento da promessa que estes fizeram de contemplar o 3º Pelotão/Jequié com uma nova viatura, por ocasião da inauguração da nova Sede do Pelotão ocorrida no final do ano passado. Informações: ASCOM/CIPRv/ITABUNA

