40 Idosos de abrigo testam positivo para o Covid-19 em Ipiaú

O município de Ipiaú chegou a marca de 99 casos confirmados de covid-19. De acordo com a Prefeitura de Ipiaú, através da Secretaria de Saúde, na tarde de ontem dia (05), foram confirmados mais 46 casos do novo coronavírus. Conforme o boletim, destes, 06 são adultos jovens, 03 detectados por exames na Clínica São Roque e 03 por testes rápidos feitos pela equipe epidemiológica do município.

Os demais 40, foram constatados na Instituição privada Fundação de Amparo a Velhice Casa de Dona Deraldina, conhecida como “Abrigo dos Idosos”. 34 são idosos e 6 colaboradores da instituição. Na semana passada foram realizados 91 testes no abrigo, dos quais foram obtidos o resultado de 54, sendo 14 negativados e 40 positivos para o novo corona vírus. O restante dos exames devem ser divulgados ainda essa semana.

O local no último final de semana passou por desinfecção realizada por equipes da vigilância sanitária com o apoio do Corpo de Bombeiros. A prefeitura informou que havia protocolado o ofício nº 076/2020, no dia 19 de março, através do qual indicou todas as medidas de prevenção a serem adotadas no local com a finalidade de preservar a saúde dos residentes e trabalhadores da instituição. Na tarde desta terça-feira 05, a prefeitura notificou a fundação, solicitando o isolamento de todos os idosos e a remoção imediata daqueles que testaram negativo para evitar a disseminação do contágio.

Até ontem dia (05),, Ipiaú registrou um total de 346 casos suspeitos para COVID-19, sendo 99 casos confirmados, 119 casos descartados, 15 pessoas curadas, 74 casos em fase de investigação, 493 pessoas em quarentena e 02 óbitos. Em 24 horas houve aumento do número de casos de 46,5%. Informações e Foto: Giro Ipiaú

