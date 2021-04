495 mil vacinas contra a covid-19 estão sendo distribuídas para todas as cidades da Bahia

Aeronaves do Estado iniciaram, às 13h desta quinta-feira (1º), o transporte de mais 495 mil vacinas contra a covid-19. Os imunizantes estão sendo levados por aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador.

Cinco aviões e três helicópteros vão transportar os imunizantes para 41 trechos, nos quatro cantos do estado. A previsão de encerramento da operação é no final da noite.

“A missão é sempre levar, no mesmo dia da chegada, o maior número de vacinas para cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior. Ficamos felizes em garantir uma rápida imunização”, declarou o comandante do Graer, tenente-coronel Wolney Anderson Santos de Almeida.

