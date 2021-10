5 dicas para melhorar a conexão da sua internet em Jequié

Hoje a internet faz parte da nossa vida. Assistimos vídeos, participamos de reuniões, acompanhamos lives, jogos: com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é importante saber se a velocidade da conexão é boa o suficiente para dar conta da nossa rotina.

A internet também passou a ser compartilhada e de forma ainda mais intensa. De dia, enquanto os pais trabalham, os filhos se conectam para assistir às aulas virtuais do colégio. De noite, é hora de os pais relaxarem e assistirem a algum filme na Netflix, e ao mesmo tempo os filhos se transformam em gamers para jogar no computador e assistem a uma live do artista preferido.



Com a internet a pleno vapor durante praticamente 24 horas e com várias pessoas e dispositivos conectados ao mesmo tempo, é natural que em algum momento ela sinta a pressão e não consiga entregar o que se espera dela. Por isso, é fundamental saber se o provedor está entregando aquilo que foi contratado, se o plano atende às necessidades da família, se existe algum problema na casa que está atrapalhando o desempenho do sinal, e mesmo se algum vizinho está entrando de gaiato na conexão.

Como melhorar o sinal do wi-fi?





Localização:

A posição do roteador é primordial para a boa distribuição do sinal wi-fi pela casa. É importante que seja instalado no cômodo onde a internet será usada com mais intensidade. E, de preferência, que esse cômodo seja central, para que o sinal chegue a todos os cantos da casa por igual. Outro aspecto importante é deixá-lo o mais alto possível, expandindo o sinal em todas as direções. Vale lembrar que o aparelho funciona com ondas, então qualquer obstáculo, como parede, vai reduzir a qualidade do sinal e, consequentemente, a velocidade. Portanto, se ele estiver próximo a telefones sem fio e micro-ondas, é possível que haja interferência no sinal.

Tecnologia:

Os equipamentos evoluem rapidamente e seu roteador wi-fi precisa evoluir junto. Por isso, é importante saber se o seu aparelho suporta o que há de mais novo.

Olhando o manual, verifique o tipo de tecnologia que ele usa. Por exemplo, se encontrar os códigos 802.11n e 802.11ac, fique tranquilo, você tem o que precisa. Mas se a tecnologia que constar no manual for 802.11a, 802.11b ou 802.11g, talvez seja a hora de comprar um novo roteador ou pedir a troca para o seu provedor.

Segurança:

Sem você saber, um vizinho pode estar usando a sua internet, criando não só problemas de privacidade — ele está dentro da mesma rede —, mas também de desempenho. Para evitar que isso ocorra, é recomendado que se altere frequentemente a senha de acesso à rede wi-fi, ainda mais se você ainda usa aquela que o provedor passou e está grudada no roteador.

Para alterar a senha, é preciso entrar nas configurações do roteador, como consta no manual dele. Você também pode entrar em contato com o suporte do seu provedor para pedir ajuda.

Repetidor:

Se tudo estiver funcionando bem, mas o sinal segue muito fraco em algum cômodo, principalmente longe do roteador, uma boa dica é investir em um repetidor. Este equipamento é bem pequeno e prático. Ele é ligado na tomada e vai melhorar o sinal wi-fi a partir dele.

Vale lembrar que o repetidor não aumenta a velocidade e sim o alcance. Mas é importante instalá-lo em um local que ainda receba o sinal do roteador e que o distribua para o restante da casa.



Como testar a velocidade da sua internet:

Speedtest

nPerf

BrasilBandaLarga





