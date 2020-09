5ª etapa conclui distribuição dos kits emergenciais a 100% das unidades escolares de Jequié

Como parte das ações de enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), dará início, na quarta-feira, 2, a 5ª etapa do segundo ciclo de distribuição dos kits emergenciais para os alunos das escolas municipais, perfazendo 100% das unidades escolares. Desde o início da suspensão das aulas, até agora, foram distribuídos cerca de 44 mil kits com gêneros alimentícios e produtos da agricultura familiar, referentes à carga nutricional que os estudantes receberiam, através da merenda escolar. A distribuição, como das outras vezes, será feita na escola, nos dias e horários divulgados conforme no cronograma em anexo e, para que possam retirar seus kits emergenciais, os pais ou responsáveis devem levar seu documento de identidade, com foto, e o documento de identificação do estudante pelo qual está responsável. Os kits contém dois quilos de açúcar, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite em pó, um litro de óleo de soja, vinagre, um pacote de café, dois quilos de farinha de mandioca, um quilo de sal, dois pacotes de biscoito, um pacote de fubá de milho, uma lata de extrato de tomate, um pacote de macarrão, um pacote de proteína de soja e um pacote de milho mungunzá. Informações e Foto: SECOM PMJ

