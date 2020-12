77 pessoas podem ter contraído a Covid-19 por mais de uma vez na Bahia

A Vigilância Epidemiológica Estadual está analisando 77 casos suspeitos de reinfecção da Covid-19. Os possíveis casos foram registrados em 44 municípios baianos. A concentração está na faixa etária que vai de 20 a 49 anos (71,42%). Do total, 43 (58,11%) são de profissionais de saúde. As análises serão concluídas após sequenciamento genético do vírus detectado nos pacientes.

De acordo com Antônio Bandeira, médico infectologista técnico da Vigilância Epidemiológica Estadual, já é possível afirmar que as pessoas podem se reinfectar pela Covid-19. “O que estamos considerando como possível caso de reinfecção é que tenha havido resultado positivo em exames do tipo RT-PCR em dois momentos, com pelo menos 90 dias de intervalo entre um episódio e outro e sintomas em ambos os casos”, explica o Antônio Bandeira.

O médico alerta que embora o número de possíveis reinfecções sejam baixos em relação ao total de casos – mais de 435 mil na Bahia – as pessoas que já tiveram a doença também devem estar precavidas. “O indivíduo não sabe se vai desenvolver anticorpos ou se vai ter um novo episódio da Covid-19”, pontua. Informações: Ascom Sesab

