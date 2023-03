7ª Ciretran de Jequié recebe veículo do Governo do Estado

O Coordenador da 7ª Ciretran de Jequié, Ricardo Souza Lima “Ricardo Tuacha”, esteve na capital do estado, para receber as chaves do novo veículo que vai servir ao município, como também as 28 Retrans que fazem parte da 7ª Ciretran. O veículo foi entregue pelo governador do estado Jeronimo Rodrigues e pelo diretor geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel.

O veículo foi um pleito do coordenador da 7ª Ciretran Ricardo Tuacha, que assim que assumiu a coordenadoria, buscou junto ao Deputado Estadual Euclides Fernandes, para que Jequié fosse contemplada com este veículo. A unidade móvel vai ser usada na fiscalização das 28 cidades pertencentes a 7ª Ciretran, como também nas blitz educativas e alguns projetos que já estão traçados pelo Coordenador da unidade.

