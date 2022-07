7ª edição da 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗲𝘀𝘂𝘀 foi um sucesso em Jequié

No grande palco, a programação teve sequência com atrações municipais, concluindo a noite com o show de Ana Paula Valadão, do Ministério Diante do Trono. Na oportunidade, o prefeito Zé Cocá anunciou a reforma da Praça da Bíblia, no bairro Jequiezinho, e afirmou que o município terá este ano uma grande celebração promovida pela Prefeitura de Jequié no Dia do Evangélico. Informações e Foto: SECOM/PMJ