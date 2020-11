Policial da CIPE-CACAUEIRA morre em acidente próximo a Ilhéus

Um policial militar morreu após uma batida entre uma viatura da Cipe Cacaueira e um carro, na tarde deste domingo (8), na BR-415, trecho na altura de Ilhéus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente, do tipo frontal, aconteceu por volta das 13h30, no Km 28. Outras quatro pessoas, três policiais e o motorista do outro veículo, ficaram feridas. Conforme informações da Cipe Cacaueira, Gilbervan Rodrigues das Neves, de 36 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros policiais e o motorista do carro também foram levados para o hospital.

De acordo com a Cipe Cacaueira, os PMs, de identidades não reveladas, tiveram atendimento médico e passam bem. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro de passeio. A Cipe Cacaueira emitiu uma nota de pesar e manifestou condolências aos familiares e amigos da vítima. “Com relevantes serviços prestados à instituição da Polícia Militar da Bahia, exerceu com profissionalismo e bravura as funções que lhe foram confiadas. Sempre zeloso pela coisa pública e comprometido para a preservação da segurança e da vida para com todos”, disse a PRF em nota.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários