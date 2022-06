8ª GBM controla princípio de incêndio em botijão na cidade de Jequié

O corpo de bombeiros foi acionado através do 193, por volta das 13h45min de hoje (07), para atender ao incêndio ocorrido em uma residência na Rua Joana Angélica, Jequiezinho. As causas do incêndio não foram informadas e não houve vítima.



Tratou-se de um princípio de incêndio em um botijão de GLP. A rápida atuação da guarnição garantiu que o princípio não se tornasse um incêndio generalizado. A atuação aconteceu retirando o botijão em chamas para um local seguro e, em seguida, debelada a chama e realizado o resfriamento do ambiente.



O CBMBA recomenda que a mangueira e o redutor de pressão (conhecido como registro) sejam trocados assim que vencer o prazo de validade, que a mangueira sempre seja fixada por abraçadeiras e, ao trocar de botijão, seja feito o teste de vazamento usando uma bucha com detergente e nunca usar fogo para detectar vazamentos. Informações: ASCOM/8ª GBM

