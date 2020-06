8º GBM doa alimentos para pessoas carentes em Jequié

A equipe do 8° Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia, unidade de Jequié, realizou, no sábado (27), a entrega de 30 kits alimentícios e de higiene pessoal, para famílias carentes na comunidade Beira Rio no bairro Km3, em continuidade as ações da campanha Quarentena Solidária.

O objetivo da campanha é minimizar o sofrimento dos cidadãos que mais precisam, neste momento de pandemia pela Covid-19.

Itens como feijão, arroz, macarrão, óleo e sabonetes fazem parte da composição dos kits. A coordenação da campanha informa que a pessoa que quiser doar para a Quarentena Solidária, pode dirigir-se à sede do 8°GBM e deixar o material. As entregas podem ser feitas através do sistema de drive thru, em que a pessoa não precisa sair do carro para realizar a entrega.

