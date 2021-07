9° Coorpin em Jequié em LUTO

Faleceu na noite de ontem (14), o escrivão da polícia civil, Sérgio Gama. Gama como era bastante conhecido, prestava um excelente serviço na área da 9° Coorpin e trabalhava a vários anos na instituição. Gama passou mal em sua residência na noite de ontem, e foi levado a uma unidade hospitalar da cidade, onde não resistiu e veio a óbito. Seu corpo está sendo velado em sua residência no bairro Brasil Novo, onde sairá para sepultamento. Gama deixa uma legião de amigos. Sempre sorridente e educado, o escrivão já trabalhou com vários delegados que passaram pela 9° Coordenadoria. Em épocas onde não se pensava e nem se falava em internet ou redes sociais, Sérgio Gama, era a pessoa que fornecia informações para que a imprensa podesse fazer o seu trabalho. Deixamos aqui as nossas condolência para todos os familiares e amigos do grande amigo SÉRGIO GAMA.

