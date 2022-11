91% Do município de Jequié já foi recenseado pelo IBGE; ASSISTA

Entrevistamos uma das coordenadoras do IBGE na cidade de Jequié, Kethelen Queiroz, onde ela informou para a reportagem do Jequié Urgente, que 91% da população da cidade de Jequié já foram recenseada. A coordenadora informou a nossa reportagem que o recenseamento do IBGE continua até o final do mês de novembro e que a expectativa é que 100% dos domicílios sejam visitados até que se encerre o prazo.

Se por ventura algum Jequieense não recebeu o funcionário do IBGE, ele pode entrar em contato com o posto de coleta da cidade, pelo telefone (73) 99178-0732, que também é whatsapp. basta entrar em contato, deixar o endereço que o IBGE envia o recenseador até o endereço informado pelo morador. Assista entrevista logo abaixo.

