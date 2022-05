917 Novos policiais formados em toda Bahia

Em solenidade realizada nesta segunda-feira (9), na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) formou 257 novos soldados do curso de formação da PM. Outros 660 foram graduados de forma simultânea em outras cidades do interior do estado, totalizando em 917 novos policiais.

O governador Rui Costa acompanhou, na capital, a formação do grupo, que integra o Plano de Promoção e Progressão do Governo do Estado para acelerar as ascensões dos militares, possibilitando que conquistem patentes mais altas ainda durante a ativa.

“No estado são 917 novos policiais formados. Ainda neste mês, outros 1.700 entram em treinamento, portanto, até o final do ano, nós teremos 2.600 novos policiais nas ruas. E hoje, autorizei a Secretaria de Administração a realizar um novo concurso, ainda este ano, com mais duas mil vagas”, detalhou o governador.

Para a soldada Bruna Paes, integrar as forças de segurança pública é a realização de um sonho. “Depois de mais de dez meses de dedicação e empenho, é uma sensação maravilhosa. Poder servir à população é um sonho que sempre tive e que a partir de agora vou poder realizar”.

Motivo de felicidade também para as famílias. Mãe de um dos formandos, a dona de casa, Elilze Soares, acompanhou de perto o empenho necessário para a conclusão do curso. “Meu filho diversas vezes pensou em desistir, mas se manteve firme e hoje está aqui se formando nessa profissão linda de servir e proteger”.

Homenagem

A cerimônia contou com uma homenagem ao sargento José Roberto Cardoso Silva, patrono da turma falecido em 2021, através da viúva e de dois dos três filhos que seguiram os caminhos do pai e são alunos formandos. Durante a trajetória profissional, o sargento Cardoso serviu em diversas unidades e exerceu, entre outras funções, dentre elas a função de comandante da guarda do Quartel do Comando Geral (QCG). Foto: Joa Souza/GOVBA

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários