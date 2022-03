Moradores de Residencial na Avenida Tote Lomanto estão insatisfeitos com mudanças na via; ASSISTA

Moradores do Residencial Moradas do Vale demonstram preocupação com um detalhe das obras de requalificação da Av. Tote Lomanto e duplicação do trecho compreendendo o Colégio Simões Filho e o Trevo do Poliduto, que pode, segundo relatam, criar dificuldades especialmente para quem estuda ou trabalha à noite. Informam que o projeto estabelece a construção de um canteiro em frente ao portão de entrada do citado loteamento, localizado nas margens da via, o que forçará os moradores a terem de percorrer cerca de 500 metros para fazer o retorno.

Os moradores explicam que o acesso para quem vai do Centro fica prejudicado com a construção do canteiro, pois o retorno, que deveria, segundo eles, ser em frente ao portão de entrada do Residencial, está sendo construído 500 metros depois.

“Nossa maior preocupação é com quem estuda ou trabalha à noite pois terão de ir até o ‘Gás Butano’ para retornar”, explica um deles ao fazer um apelo ao governo no sentido de promover mudanças no projeto para facilitar a vida das pessoas. “É preciso estudar meios para facilitar a vida dos moradores do Residencial Moradas do Vale”, observa. Informações: Blog Jequié e Região

