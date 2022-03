99% dos delegados do DHPP e do DRACO entregam cargos na Bahia

Na tarde de ontem, dia 22, 99% dos delegados que possuem cargo comissionado no DHPP e no DRACO assinaram o expediente referente a entrega de cargos que serão direcionados ao governo do estado. Os delegados que não possuem cargos, assinaram uma declaração se comprometendo em não assumir os cargos que ficarão vagos.

“Estamos muito felizes com o posicionamento firme dos delegados de polícia, na verdade, não esperávamos outra postura dos nossos pares que têm mostrado bastante coragem e lucidez diante da atual situação”, elogia o presidente Fabio Lordello.

Hoje, dia 23, integrantes da diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia estarão nas coordenadorias de Senhor do Bonfim, às 10h, e Juazeiro, às 16h.

Os delegados receberam, através de e-mail e/ou WhatsApp, dois expedientes, que serão direcionados ao governo do estado. O primeiro relativo a quem deseja entregar o cargo e o segundo para aqueles que não possuem cargos e desejam declarar que não assumirão os cargos que ficarão vagos.

Para esclarecimentos entrar em contato com a ADPEB/Sindicato através dos telefones (71) 3329-6204 ou (71) 9.9926-1260. Informações: Ascom/ADPEB