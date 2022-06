Professores das redes municipais e estadual podem se inscrever, até o dia 7 de julho, para a Formação Continuada do Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) do Ensino Fundamental. A formação realizada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), está estruturada nas seguintes trilhas de aprendizagens personalizadas: Anos Iniciais e Anos Finais de Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas. O programa conta com etapas no formato on-line e presencial, somando 60h de conteúdo teórico e prático. As inscrições podem ser feitas no site http://dcrb.educacao.ba.gov.br e a previsão de início é no dia 21 de julho.



De acordo com a professora de História, Yonara Carneiro, que ensina no Colégio Estadual Josias de Almeida Melo, em Salvador, a formação é muito importante, visto que o DCRB é um documento que norteia as ações dos professores da rede. “Vou participar, precisamos de um maior conhecimento sobre o tema. O professor necessita elencar as habilidades adequadas dentro desse referencial, então vejo como uma formação pedagógica necessária, que qualifica as práticas pedagógicas na elaboração das aulas e aborda questões fundamentais, como gênero, direitos humanos e relações étnicas raciais”.



Jurema Brito, diretora de Currículo, Avaliação e Tecnologias Educacionais da SEC, disse que a meta da formação é alcançar profissionais que atuam no Estado, totalizando 30 mil educadores, o que impactará mais de 25 mil escolas e cerca de 2,5 milhões de estudantes. “Estamos indo para os territórios para mobilizar as comunidades sobre a importância do momento. A formação é importante porque fala do nosso referencial curricular da Bahia e o professor vai compreender como trabalhar com esse novo referencial na sua sala de aula, das competências e habilidades e os objetos de conhecimento previstos no documento, bem como, orientar o processo de avaliação desses estudantes”.



A mobilização iniciada no Núcleo Territorial de Educação (NTE) de Feira de Santana, agora segue para os territórios de Valença, Serrinha, Teixeira de Freitas e Amargosa. Ítalo Paim, coordenador territorial de educação do NTE de Feira de Santana, considera a mobilização uma estratégia para sensibilizar os educadores da importância da formação. “Tivemos em nosso encontro a participação de representantes de 11 municípios. O momento promoveu o diálogo entre secretarias municipais e a rede estadual para a proposição de espaços formativos de qualidade. Com certeza ações dessa natureza darão margem para mais inscrições na formação do DCRB”.

