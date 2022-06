Guarda Municipal de Jequié recupera produtos roubados de loja no Centro de Jequié

Na manhã do último domingo (05), uma guarnição da Guarda Municipal de Jequié, recebeu uma denúncia anônima, onde as informações davam conta de que objetos roubados estavam dentro de uma residência abandonada, localizada na Rua Jesuíno Cerqueira, jequiezinho. Ao chegar ao local, a GCJ encontraram no local roçadeiras, moto-serra e outros produtos que teriam sido furtadas de uma loja localizada na Avenida Franz Gedeon, Centro de Jequié. Todo o material foi entregue na delegacia local. Os acusados de ter praticado o crime não foram encontrados. Os furtos a estabelecimentos comerciais durante as madrugadas, continuam sendo frequentes em Jequié.

