Secretaria de Serviços Públicos de Jequié continua modernizando iluminação da cidade

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue avançando com ampliação e modernização da iluminação pública em todo o município. A iniciativa, pioneira na administração municipal, vem promovendo a substituição de lâmpadas antigas e ultrapassadas por modernas lâmpadas de LED, que prevê um menor gasto de energia elétrica e, portanto, representa mais economia para a cidade. Nos últimos dias 18 e 19, as equipes estiveram atuando no bairro Curral Novo; no Loteamento Vila Rodoviária e Loteamento Água Branca, no Jequiezinho; além de pontos de iluminação no bairro Cidade Nova e nos conjuntos residenciais do bairro Cachoeirinha.

O projeto de modernização do parque de iluminação pública de Jequié é considerado inovador e traz um retorno muito rápido nos chamados de serviços. Desde que iniciou a utilização do aplicativo SipuB Iluminação Fácil, a demanda tem aumentado e o atendimento tem sido executado de forma mais pontual, já que o aplicativo tem a função de auxiliar e facilitar a criação de chamados de serviços para manutenção e melhoria do sistema de iluminação, além de permitir acompanhar o andamento dos pedidos, de forma instantânea, feito em poucos segundos, através de um aparelho celular com conexão de internet. Informações e Foto: SECOM/PMJ

