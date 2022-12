Confira como está o centro de Jequié com a enchente que está causando grandes consequências na cidade

No domingo de Natal, famílias de cidades do sudoeste da Bahia receberam alimentos e medicações por helicóptero, devido às estradas bloqueadas pela chuva na região desde o início de dezembro. O nível do rio de Contas subiu expressivamente e invadiu ruas e imóveis de Jequié, deixando várias pessoas desalojadas e um prejuízo expressivo para comerciantes.

Uma das áreas mais afetadas é o Centro Comercial, que chegou a ser evacuado na manhã deste domingo com a informação sobre a cheia do rio. No início da última semana, o curso d’água estava na cota 1,70 metro (m). Já no fim da noite deste domingo (25), o nível atingiu 9,88 m e continua subindo. Moradores afirmam que uma enchente destas proporções não ocorria há 40 anos.

A sede do município de Mirante está totalmente isolada devido ao volume de água e a BA-640, que dá acesso à cidade, foi interditada. Por isso, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) teve que fazer a entrega do material, restrita aos 250 quilos de capacidade do helicóptero. Não há relatos de feridos.

Além de alimentos e medicamentos, como insulina, o Graer também transportou velas para a região afetada, pois está sem energia elétrica. Na segunda-feira, a Prefeitura de Mirante ainda não havia divulgado um balanço de quantas pessoas foram prejudicadas pelo temporal.

A zona rural da cidade foi uma das regiões que sofreu os maiores danos, com chuvas fortes e inundações nos rios de Contas e Galvão, afetando principalmente as comunidades de Barreiros, Jibóia e Areião, onde houve casas desabadas e ruas tomadas pela água. A prefeitura disponibilizou escolas municipais para abrigar as famílias cujas casas foram inundadas.

