A Associação de Moradores do Loteamento Sol Nascente Faz inscrições para projeto Judô Ação

O presidente da Associação de Moradores do Loteamento Sol Nascente, convida todos os pais de crianças de 05 a 14 anos, para fazerem a matrícula dos seus filhos, amanhã das 08:30 às 11:00 na sede da associação, para participarem do projeto Judô Ação. A matrícula e as aulas serão totalmente grátis. Uma boa oportunidade para as crianças praticarem um esporte.

