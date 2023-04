A Bahia foi escolhida para sediar a 79ª SOEA em 2024

Salvador vai sediar a 79ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA) em 2024. A cidade foi escolhida, por unanimidade, como sede do evento, na tarde desta segunda-feira (17), primeiro dia da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua, no Centro De Convenções de Pernambuco. A candidatura do Crea-BA foi apoiada pelo Fórum dos Presidentes dos Creas do Nordeste, que aconteceu nos dias 3 e 4 de abril, em Aracaju (SE).

O superintendente de Promoção e Produtos Turísticos da Bahia, João Henrique Paolilo, apresentou ao CP os atrativos e vantagens turísticas da Bahia e infraestrutura de Salvador como sede da 79ª SOEA. Paolilo assegurou que o governo estadual dará apoio e incentivos aos participantes da SOEA, além de promover a articulação para divulgação do evento. “É uma honra para o povo da Bahia sediar um evento tão importante como a SOEA em 2024. Vamos disponibilizar 10 passagens para participantes do Brasil estarem na SOEA”, declarou.

O presidente do Crea-BA, Joseval Carqueja, lembrou que a candidatura de Salvador foi apresentada e aprovada por aclamação no Fórum do Nordeste. Carqueja destacou a importância de celebrar os 475 anos de Salvador e os 90 anos do CREA-BA recebendo a 79ª SOEA. A presidente do Crea-RS, Nanci Walter, anfitriã da 78 SOEA que será realizada este ano na cidade de Gramado, convidou o Regional baiano a Secretaria de Turismo para um estande conjunto na edição deste ano.

Para Carqueija, “é importante lembrar que um evento deste porte movimenta a economia local. Além disso, leva discussões de temas importantes das áreas tecnológicas, palestras e intercâmbio entre profissionais de todo país”, afirma o presidente. Ele ainda agradeceu o pronto atendimento do desafio, aceito pelo secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacellar, em convite realizado no dia 11 de abril, quando o dirigente da pasta estadual esteve no Conselho e se comprometeu em ajudar a captar o evento, além de outros para o Estado. Informações: Comunicação CREA/BA. Foto: Marck Castro/Confea

