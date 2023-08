A cantora Adriana Calcanhoto estará se apresentado na VII edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié

O município de Jequié se prepara para a VII edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié, a Felisquié, evento realizado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e Comissão Organizadora, em parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Serviço Social do Comércio (SESC) e patrocínio do Governo Federal. Este ano, a Felisquié, considerado o maior festival literário do Sudeste da Bahia, irá celebrar os 80 anos do escritor, compositor e poeta jequiense Waly Salomão e a mobilização deverá acontecer no auditório do Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, no auditório Waly Salomão, na UESB/Campus de Jequié, no Museu Histórico João Carlos Borges e em locais públicos.

Com exposições literárias, visitação dos estudantes das escolas municipais e a presença de dezenas de autores, nos mais variados nichos literários, o evento terá início no dia 1 até 3 de setembro e será uma celebração à Literatura e à Cultura, contando com a participação de poetas, músicos, artistas, leitores, estes adultos e infantis, que irão se dividir entre as muitas atividades ofertadas durante os três dias, compartilhando experiências e vivências acerca das obras literárias e do fazer artístistico.

Entre as muitas atrações que estarão fazendo parte da grade da Fesliquié, a cantora Adriana Calcanhotto estará se apresentando ao lado do músico Pedro Sá, em um Papo Musical, com mediação de Omar Salomão, filho de Waly, e interação do público, além de canções que marcaram a sua discografia. Quem também já foi confirmada para edição da festa literária é a cantora e compositora Sylvia Patrícia, que se apresentará utilizando o Tuk Tuk Sonoro, como é chamado o veículo que é uma espécie de microtrio, equipado com palco, sistema de som e luz.

A programação da VII Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié contará com o poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão, filho do homenageado; a escritora, roteirista e jornalista gaúcha Manoela Sawitzki, doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio); do escritor Roberto Martins; a professora Ester Figueiredo; o escritor-mirim, Yalle Tárique; Claudia Salomão; a professora e escritora, Maribel Barreto; o historiador Sérgio Guerra Filho; o compositor e escritor, Fernando de Oliveira, entre muitos outros.

Para se inscrever como ouvinte da Felisquié, a pessoa deverá acessar o link a seguir:

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição

Comentários no Facebook:

Comentários