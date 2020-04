A COMPUSERV INFORMA QUE ESTÁ FUNCIONANDO SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE

A direção da Compuserv informatica informa aos seus clientes, que está funcionando normalmente na Rua Gerônimo Sodré, ao lado do JTC.

Vale salientar aos clientes que a Compuserv segue as normas de saúde da OMS e do decreto municipal do município. Então, você só poderá adentrar a loja usando mascará e seguindo as normas de saúde.

E para você que está em casa a Compuserv vai até você levar os seus produtos ou buscar o seu produto para manutenção. Nosso Whatsapp é o (73) 98822 – 0503.

E para você dono de empresa, também vamos a sua empresa prestar os nossos serviços. Entre em contato com a Compuserv Informatica e solicite nossos serviços.

COMPUSERV INFORMÁTICA, RUA GERÔNIMO SODRÉ, AO LADO DO JTC.

WHTSAPP: (73) 98822 – 0503.

