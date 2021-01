Os relógios inteligentes se tornaram ótimos companheiros para treinar e acompanhar o condicionamento físico, e agora entregam mais parâmetros de saúde.

Ter um dispositivo desses no pulso também é uma atividade interessante. Com os dados de rastreamento, você acaba tendo mais ideia se tem andado muito ou pouco, se os batimentos cardíacos estão muito altos ou baixos, o nível de estresse, se tem dormido ou não com qualidade.

Esse tipo de dado também pode ser acompanhado no smartphone em uma interface maior e mais confortável. Nos aplicativos de cada smartwatch, é possível acompanhar dados do dia, semana, mês ou ano e entender o que está tudo bem e o que pode ser feito para ajudar a melhorar a nossa saúde.

A ConnectBand traz a Jequié uma variedade de Smartwatches desde os mais simples até os mais sofisticados com GPS embutido, seja para monitorar a sua corrida ou o seu pedal.



Compartilhe com amigos os seus trajetos e tempo de execução das suas atividades. Monitore o seu sono, atenda e realize ligações direto do seu relógio chamando menos atenção ao expor o celular na rua.





