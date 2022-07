A equipe Bruno Duque Jiu Jitsu / Nova União participa da 3ª Etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu 2022 – realizada em Santo Estevão

A equipe Bruno Duque Jiu Jitsu, viajou com 3 atletas e voltou com 5 medalhas. Sendo elas:

– Maria Giulia Ouro no peso pena adulto e prata no Absoluto faixa branca

– Maria Helena Ouro no infantil juvenil B branca

– Bruno Duque prata no master 2 super pesado e prata no Absoluto faixa preta.



A nossa equipe ainda trouxe para casa o troféu de 3°lugar por equipe.

Estamos feliz por está representando a nossa cidade de Jequié e mostrar que temos um jiu jitsu de alto nível. ” Se você quer competir vem treinar com a gente, se você quer treinar por saúde vem treinar com a gente, corre e venha fazer parte de nossa família. A família Bruno Duque Jiu Jitsu.”

