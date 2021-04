A pandemia em Jequié acabou? Prefeitura faz de conta que fiscaliza e algumas pessoas fingem que cumprem

Ao sair pela ruas de Jequié no início da noite desta sexta – feira (23), a sensação que temos é que a pandemia acabou na cidade. Já se passava das 21 horas, quando observamos dezenas de pessoas, principalmente nos bairros, fazendo uso de bebida alcoólica em estabelecimentos, gerando aglomerações, sem uso de máscara e desrespeitando o último decreto municipal do dia 19 de abril, que proíbe a circulação de pessoas. A respeito do esporte, também esta proibido qualquer tipo de atividades esportivas que gere aglomeração, mas o que observamos, são dezenas de pessoas jogando futebol nos bairros, sem uso de máscara, e como se nada estivesse acontecendo, e desrespeitando o decreto municipal, sem qualquer tipo de empecilho.

O que será que está acontecendo? Algumas pessoas perderam o medo? Ou será que é a vacina contra a covid-19 que já está deixando as pessoas seguras? Porque até a data de hoje (23), foram vacinadas com a primeira e a segunda dose da vacina, apenas 12.717 pessoas em Jequié. 54 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas e a taxa de UTI está em 93% de ocupação. Esperamos que as pessoas se conscientizem mais, e saibam que a doença ainda está levando risco as pessoas. Independente do poder público fiscalizar ou não, faça a sua parte.

O comércio da cidade está sofrendo até hoje com essa pandemia, empregos foram perdidos, comerciantes estão fechando as portas, os preços dos produtos estão lá nas alturas, e enquanto as pessoas não tomarem consciência, quem vai continuar pagando a conta, somos todos nós. Inclusive aqueles que não tem responsabilidade consigo e nem com a sociedade.

