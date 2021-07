A partir de 01 de Agosto ocorrências de acidente de trânsito sem vítimas será registrados pela SUMTRAN em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), passará a atender, a partir de (01), de agosto, os acidentes de trânsito sem vítimas, ampliando, assim, suas atribuições. O objetivo dessa medida é agilizar o atendimento das pessoas envolvidas que, com a mudança, deverão providenciar a remoção dos veículos da via pública, ainda que seja necessário acionar um guincho, enquanto o apoio da SUMTRAN chega ao local.

Com a mudança, os interessados deverão efetuar o registro de ocorrência de acidente pessoalmente na sede administrativa da SUMTRAN, somente quando não houver vítimas, uma vez que a legislação não prevê o registro de boletim de ocorrência quando há apenas danos patrimoniais. A Polícia Militar continuará registrando os acidentes com vítimas, isolando a área, acionando o socorro e tomando as providências legais quanto aos veículos envolvidos.

Para que a ocorrência seja devidamente registrada junto à SUMTRAN, será fundamental que a pessoa envolvida em um acidente de trânsito tenha anotado todos os dados do outro veículo, para apresentá-los no momento do registro da ocorrência. Por isso é necessário muita atenção.

