A partir de hoje (29), fica proibido novos ambulantes em frente a Policlínica de Jequié

Na manhã desta quinta-feira (29), o comandante do 19°BPM, Ten Cel PM Elbert Vinhático, se reuniu com o Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Jequié, Marlon Pereira, e a Diretora Geral da Policlínica Regional, a Sra Inês Beatriz Oliveira Lopes, para tratar de um reordenamento do comércio informal, alocado em frente à unidade.

O objetivo da reunião foi chegar a um consenso com relação a utilização do espaço pelos vendedores ambulantes que ali se encontram de maneira desorganizada, obstruindo as vias de acesso à entrada da Policlínica.

Diante disso, ficou acordado que, a partir de hoje os comerciantes deverão ocupar um espaço demarcado, não sendo permitida a chegada de novos ambulantes.

O Ten Coronel PM Vinhático enfatiza que compreende a situação de cada um dos trabalhadores, ali presentes, que batalham para garantir sua sobrevivência, no entanto é preciso organização, compreensão e a colaboração de todos, para que não seja necessário o uso da força. Informações: ASCOM/19°BPM

Comentários no Facebook:

Comentários