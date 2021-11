A partir deste Domingo (21), tem A Caravana da Leitura com livros pelo preço simbólico de apenas 1,00 real

A Caravana da Leitura, que vem percorrendo diversas cidades brasileiras e está voltada à apreciação da arte literária chegará ao município de Jequié no próximo domingo (21), onde prosseguirá até o dia 30 de novembro, contando com a presença do autor jequieense Laé de Souza, que é referência em todo o país na produção de obras literárias do gênero infantil, juvenil e adulto. Teremos uma estrutura, em forma de tenda, montada em praça pública para a exposição de obras literárias que estarão disponibilizadas às pessoas para leitura e as obras poderão ser adquiridas pelo valor simbólico de R$1,00. Durante a execução do projeto, o escritor jequieense Laé de Souza vai realizar sessões de autógrafos e dialogar com os leitores sobre produção literária e importância da leitura em todas as fases da vida.