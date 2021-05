A partir deste sábado (29), prefeitura diz que vai intensificar fiscalização em Jequié

A Prefeitura, em parceria com o 19º Batalhão de Polícia Militar, vai realizar, a partir deste sábado, 29, uma ação integrada, visando a fiscalização para cumprimento dos decretos municipais e estaduais de enfrentamento da Covid-19 e, principalmente, combater aglomerações em residências, sítios e bares. As estratégias desta iniciativa, que deve abranger, também, a Zona Rural, foram discutidas numa reunião, nesta quarta-feira, 27.



A ação integrada contará com agentes das forças de segurança e com equipes da Vigilância Sanitária, reforçando a fiscalização nos bairros e localidades, vistoriando os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Aqueles que forem identificados em descumprimento às exigências de prevenção ao Coronavírus ou que estiverem em atitude de descumprimento dos decretos de enfrentamento da pandemia, serão notificados, podendo chegar, até, na cassação do alvará de funcionamento da empresa.

