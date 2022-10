A partir deste sábado os Pedágios da BR 116 e 324 irão ter reajuste de preços

As novas tarifas dos pedágios nas BRs 116 e 324 na Bahia começam a valer a partir de 0h de sábado (8), informou a Concessionária Via Bahia, que administra as duas rodovias federais. Com o reajuste, o valor vai passar de R$ 5,10 para R$ 5,50, na BR-116, e de R$ 2,90 para R$ 3,20, na BR-324. A alteração nos valores foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na quinta-feira (6), durante reunião de diretoria.

