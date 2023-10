A pedido de Hassan, Comissão de Saúde fará visita oficial à Bahiafarma

A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou proposta do deputado estadual Hassan (PP), para realizar visita oficial à Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma), e agendou o evento para o dia 31 deste mês de outubro, próxima terça-feira, realizando reunião itinerante da comissão na instituição. A visita tem o objetivo de verificar in loco as necessidades e expectativas da fundação, e discutir alternativas para seu fortalecimento. O deputado Hassan defende a consolidação da Bahiafarma como polo farmacêutico, atendendo a Bahia e o Nordeste na produção de medicamentos.

Depois de visitar a Bahiafarma, na semana passada, Hassan afirmou que “essa fundação é muito importante para a Bahia e precisa de nosso apoio e ajuda para avançar e se fortalecer”. Com esse objetivo, o parlamentar já definiu que vai solicitar a realização de audiência pública para debater o atual momento da Bahiafarma e as alternativas para que possa desenvolver seus projetos junto ao Ministério da Saúde e outros parceiros, com o objetivo de fazer da Bahia um polo farmacêutico regional

Um dos detalhes apontados por Hassan, ao ser recepcionado pela presidente da instituição, Ceuci Nunes, é a dificuldade de abastecer a Bahia com soro fisiológico, “que é produzido no Sul do País, atendendo basicamente essa região e o Sudeste do Brasil, sem contar que o custo com a logística para trazer para o estado é maior que o valor do próprio soro”, pontuou o parlamentar. Ele frisou a importância de fortalecer a Bahiafarma como polo farmacêutico, “fabricando também soro fisiológico para suprir as necessidades dos municípios baianos”.

