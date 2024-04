A Polícia Rodoviária Federal apreendeu anfetaminas com caminhoneiro na BR 116, em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas cartelas com um total de 29 comprimidos de anfetaminas durante procedimentos de fiscalização a veículos de carga. As ocorrências foram registradas na sexta-feira (19), em Jequié (BA), e na noite do sábado (20), em Feira de Santana (BA).

Na primeira situação, os policiais localizaram uma cartela contendo 12 unidades de comprimidos da substância ilícita, já na segunda abordagem a equipe flagrou uma cartela com 17 comprimidos contendo a substancia ilícita. Vale ressaltar, que as anfetaminas são utilizada para inibir o sono, aumentando os riscos de acidentes graves, tendo seu uso proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, nas duas ocorrências os policiais lavraram os TCOs e encaminharam os procedimentos criminais ao Juizado Especial Criminal local, onde os condutores responderão pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

O uso desse tipo de droga está muitas vezes associado à condução em excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta, além de execução de manobras de alto risco.

A PRF alerta que dirigir sob influência de “rebites” é infração gravíssima de trânsito, de acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas.

