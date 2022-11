A Prefeitura de Maracás, a SEDEAMA e a Projeplan convidam a  comunidade para opinar sobre Plano de Manejo do Parque Natural

O Parque Natural Municipal Bosque da Nascente do Rio Jiquiriça irá contar com o zoneamento e as normas que norteiam o seu uso em breve, a partir do diálogo entre empresas, poder público e comunidades de Maracás. Para construir coletivamente o plano de manejo, será realizada uma série de oficinas participativas, que têm o intuito de ouvir sugestões da população e compartilhar o andamento do projeto. O primeiro encontro será realizado no dia 22/11, apenas para convidados. Já no dia 23/11, a reunião será aberta à participação pública, às 18h30, no auditório da Câmara Municipal de Maracás.

Esta é a primeira fase do projeto, que tem a chancela da Prefeitura Municipal de Maracás, por meio da Sedeama (Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Abastecimento e Turismo), e em parceria com a empresa Progeplan. A Largo Vanádio de Maracás apoia a iniciativa, em cumprimento a um termo de compensação ambiental pactuado com o Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e a Sema (Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia).

O plano de trabalho contará com pelo menos mais três oficinas participativas, que permitirão o levantamento de informações para realização de diagnóstico, análise e avaliação estratégica. O cronograma tem previsão de encerramento em junho de 2023, quando será apresentado um relatório técnico com as definições sobre o uso do espaço, possibilitando colocar o projeto do Bosque da Nascente do Rio Jiquiriça em prática. Informações e Foto: Darana RP

