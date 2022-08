A Prefeitura promoveu no Grupo Escolar Municipal Gercino Coelho, uma diversificada programação artística e cultural em alusão ao 𝗗𝗶𝗮 𝗱𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿𝗲

A programação contou com apresentações do Núcleo Cidade Sol, dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA); do Grupo de Capoeira Cula, do Instituto Amor em Ação; do Afoxé Filhos de Pena Branca; e a parte musical foi comandada pelos cantores Jô Bahia, Paulinho Santana e Tânia Valverde, além da exposição de artesanato sobre a mitologia afro-brasileira, uma iniciativa do Projeto Agulhas do Poder em alusão as comemorações do Dia do Folclore.