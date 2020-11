A Rede Brasil de Televisão transmitirá uma mensagem de superação com Pr. Ock Soo Park.

Nos dias 09 a 13 de novembro às 09h da manhã, a Rede Brasil de Televisão transmitirá os melhores momentos da Conferência Bíblica Mundial Online 2020.

A Conferência Bíblica Mundial online 2020 foi realizada pela Missão Boa Notícia na Coreia do Sul, teve como tema: “O tempo para a desesperança acabou, é tempo de superar”. O preletor, pastor Ock Soo Park, levou uma mensagem de superação e esperança aos cristãos do mundo inteiro através da palavra de Deus.

Em maio de 2020 foi realizado o Seminário Bíblico Online, transmitido por mais de 276 emissoras de televisão, em 94 países, e alcançou 1 bilhão de espectadores. E nesta Conferência Bíblica Mundial Online, foi realizada a transmissão em 125 países por 655 emissoras de tv ao redor do mundo, traduzido em 54 idiomas, alcançando a marca de 2 bilhões de espectadores.

Em uma de suas falas, o pastor Ock Soo Park disse: “Houve vários desastres na história da humanidade, como o Covid-19, mas se você ler a Bíblia, nenhum desastre termina com uma maldição, mas sim com a bênção. Deus humilha os nossos corações e nos faz voltar à Ele. Embora tenha muitas dificuldades no mundo, com a Covid-19, é um momento para todos orarmos juntos, crendo que Deus transformará tudo isso em bênçãos”

Através desta transmissão na Rede Brasil de Televisão, a Missão Boa Notícia acredita que todos terão a oportunidade de encontrar a solução para os problemas enfrentados através das ministrações do Pastor Ock Soo Park, conhecido em todo o mundo como o “Pastor da Redenção.”

Em uma entrevista o, diretor de produção da Rede Brasil de televisão se expressou da seguinte forma em relação aos Seminários Bíblicos realizados pela Missão Boa Notícia:

“Olá, gostaria de parabenizar ao Pastor Ock Soo Park pelos belíssimos eventos online. Durante a pandemia realmente é muito importante transmitirmos ensinamentos Bíblicos e não deixarmos as famílias órfãs de informações. O tempo da pandemia é um tempo muito difícil para as famílias e todos nós precisamos de auxílio e da palavra de Deus.” (Diretor de produção da Rede Brasil, João Luiz Borges).”

