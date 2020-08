A Vergonha chamada ANEL VIÁRIO de Jequié

Estivemos no dia de ontem (10), no Anel Viário de Jequié, onde constatamos a situação deplorável que e encontra a localidade. Verdadeiras crateras ao longo do Anel Viário, impede os motoristas de veículos de passeio a transitarem pela via, forçando os mesmo a terem que entrar pela contra mão para não caírem dentro dos buracos. Já falamos aqui do investimento que está sendo feito pela empresa LARCO, que está instalando a sua base de distribuição na localidade e está investindo cerca de 15 milhões de reais no município. E logo a frente não observamos um real se quer, por parte do governo, para recuperar a localidade. A chegada do nosso município, está realmente deplorável e precisando de uma atenção o mais rápido possível.

Não sabemos se é obrigação do Estado ou do Governo Federal, através do DNIT ou até mesmo da Via Bahia que administra a BR 116. Até o momento são várias perguntas sem resposta e sem solução para o problema. Foto: BLog Jequié Urgente

