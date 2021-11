AABB Comunidade corre um grande risco de não acontecer por falta de documentação da prefeitura de Jequié; ASSISTA

Na manhã de ontem (11), a reportagem do Blog Jequié Urgente foi até a frente da AABB, onde dezenas de pais de alunos do Projeto AABB estão temerosos que o projeto não aconteça em 2022, por falta de regularização da Prefeitura Municipal de Jequié. Segundo informações, o projeto já acontece há mais de 20 anos em Jequié e contempla mais de 120 alunos. No projeto, os alunos participam de atividades físicas como Karatê, Natação, futebol entre outros esportes. Ainda é distribuído alimentação, fardamento e transporte. O projeto é feito através de um convênio com a Fundação Banco do Brasil, AABB e Prefeitura de Jequié. Para que o projeto possa acontecer, a renovação é feita a cada 04 anos, e desde 2019 não é feito a renovação, com isso, a prefeitura de Jequié tem que regularizar a situação e tenha em mãos uma certidão negativa de débitos da procuradoria da fazenda nacional para que o projeto seja realizado.

Conversamos com o Presidente da AABB e ele explicou o entrave de todo processo e diz que Jequié pode perder o prazo e mais uma vez Jequié ficar de fora. O prefeito de Jequié Zenildo Brandão, já está ciente da situação e se mostrou interessado em resolver o problema o mais rápido possível, para que a cidade de Jequié não perca o prazo e fique de fora do belíssimo projeto em mais um ano. Assista logo abaixo a entrevista feita com os pais de alunos e o presidente da AABB.

