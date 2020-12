Abelhas ameaçam as pessoas que passam pela Avenida Franz Gedeon em Jequié

Nossa equipe foi chamada na tarde de hoje (09), na Avenida Franz Gedeon, onde um enxame de abelha ameaça as pessoas que passam pela referida Avenida. As abelhas estão alojadas em um cano, na parede de uma faculdade particular e segundo alguns comerciantes da área elas já atacaram uma moça e o funcionário de uma empresa próxima. Recentemente em Jequié, um senhor que estava trabalhando em um trator foi atacado por abelhas e acabou morrendo. Chamamos a atenção do Corpo de Bombeiros e faça a remoção das abelhas.

Comentários no Facebook:

Comentários