Abelhas atacam jovem e ele perde o controle do veículo em Jequié

No final da manhã de hoje (19), um jovem estava dirigindo pelo Anel Viário de Jequié, quando abelhas entraram no seu veículo e o atacaram. Ele perdeu o controle do veículo e acabou adentrando no matagal, e saiu correndo em meio a rodovia. Um outro motorista que passava pelo local, ajudou a vítima que levou dezenas de ferroadas. O jovem foi socorrido para UPA, onde ficou em observação devido as picadas das abelhas. Segundo informações que obtivemos, seu quadro de saúde é estável.

