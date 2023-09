Aberta a votação popular para escolha de projetos sociais a serem apoiados pela Largo Vanádio de Maracás

Estão abertas, a partir desta terça-feira (12) e até dia 17 de setembro, a votação popular para escolher os dez melhores projetos no Edital Liga Social da Largo Vanádio de Maracás. Depois das apresentações dos proponentes e uma avaliação criteriosa do comitê, composto por representantes da Largo, SESI, Sebrae e Secretaria Municipal de Educação de Maracás, foram pré-selecionados quatorze projetos incríveis. Agora, chegou a hora da comunidade dar sua opinião e ajudar a definir os dez projetos que serão apoiados pela Largo. “A proposta é oferecer recursos financeiros e assessoramento técnico durante um período de nove meses, de forma a contribuir para a realização de atividades voltadas para a transformação socioambiental na sociedade. Lançado no ano passado, o Edital Liga Social reafirma nosso compromisso de contribuir com o desenvolvimento da comunidade de Maracás. Nossa intenção é estimular o empreendedorismo e impulsionar talentos locais, com foco na inovação e na sustentabilidade de projetos que gerem benefício para toda a comunidade”, afirma o responsável pela área de relacionamento com a comunidade da Largo, Ronaldo Souza.

Para participar da escolha, basta acessar o link https://bit.ly/liga-social ou o QR Code (abaixo). O processo é limitado a uma participação por CPF e cada pessoa deve votar em quatro propostas. A classificação levará em conta a soma da nota atribuída pelo comitê mais os pontos recebidos da votação popular, sendo que os quatro projetos mais bem votados receberão pontuação adicional. A votação está aberta ao público de 12 a 17/09/2023.

Confira os projetos pré-selecionados em ordem alfabética e faça a sua escolha!

01. Adoles[SER]: tecendo oficinas de Educação Emocional para adolescentes de 13 a 17 anos da comunidade de Porto Alegre;

02. Ateliê Pindoba;

03. Centro Cultural FAMMAC de Maracás;

04. Ciclismo e suas potencialidades;

05. D’elas Produtos de Limpeza e Higiene;

06. Diversificando a agricultura familiar por meio da implementação da cultura da goiaba.

07. Empório Ecológico Água Branca;

08. Feira Temática Cultural e Agroecológica;

09. Produção de Milho em Grão;

10. RespirAção: Yoga e Meditação, para todos;

11. SerrAmada – Mulheres que Costuram;

12. Social Crescer – Educação para Transformar;

13. Social Modelo Futsal;

14. WhitMe – Curso de Inglês;

Informações e Foto: DARANA RP

