Abertas inscrições para 5 mil vagas gratuitas de especialização para técnicos de Enfermagem

Estão abertas e seguem até o dia 14 as inscrições para o Pós Tec Enfermagem, maior programa de especialização gratuita de nível médio para técnicos de Enfermagem do país. A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), está ofertando, inicialmente, 5 mil vagas em todo o país.

Estão aptos a participar do programa os técnicos de enfermagem que possuem, além do cadastro no aplicativo CofenPlay (https://cofenplay.com.br), registro ativo e regular nos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como vínculo empregatício em estabelecimentos assistenciais de Saúde. O início das aulas acontecerá na metade de março. As inscrições ocorrem exclusivamente pela multiplataforma CofenPlay.

“Os cursos têm carga horária de 300 horas e acontecerão em formato híbrido. O conteúdo teórico será promovido em formato virtual enquanto que a parte prática será realizada no local de atuação do técnico de Enfermagem. A expectativa é que dez mil profissionais sejam qualificados anualmente, durante cinco anos”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.A primeira turma do Pós Tec vai ofertar cinco mil vagas, distribuídas entre os cursos de cuidados ao paciente crítico adulto, cuidado crítico ao paciente neonatal, Enfermagem em centro cirúrgico, Enfermagem em urgência e emergência e cuidado ao idoso na perspectiva da saúde coletiva. Cada especialização vai contemplar mil alunos, selecionados por ordem de inscrição.

Os candidatos deverão anexar, no momento da inscrição, a certidão de quitação eleitoral, prova de quitação com o Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos e a declaração de vínculo empregatício, assinada pelo diretor, responsável técnico de Enfermagem ou denominações similares (chefe, gerente, coordenador, gestor), especificando o setor no qual o candidato encontra-se inserido.

Para conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, o candidato pode acessar o edital do programa ou conferir a cartilha, feita pelo Cofen, com os principais esclarecimentos. Informações gerais também podem ser obtidas no site oficial do Pós-Tec (https://postec.cofen.gov.br). Informações: NUCOM/COREN-BA

