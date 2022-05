Abertas inscrições para a Semana da Enfermagem 2022 na Bahia

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) abriu nesta terça-feira (03) as inscrições para a Semana de Enfermagem 2022, que acontece de 17 a 20 deste mês, em formato híbrido (presencial e online). O evento terá ampla programação com palestras, cursos e apresentações de trabalhos científicos, com o tema central: “Avanços e Conquistas no Exercício Profissional da Enfermagem”, proposto pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).



“Durante a programação, profissionais e estudantes de Enfermagem terão total acesso a conteúdos inéditos e inovadores, com assuntos relevantes para a qualidade da profissão, estimulando o envolvimento dos profissionais nos diversos setores da saúde, no reconhecimento e na valorização profissional”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.



O evento é totalmente gratuito e com certificação. Na modalidade presencial, será realizado em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paripiranga, Juazeiro, Itabuna, Cícero Dantas, Barreira, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Ribeira do Pombal. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://www.even3.com.br/semanadeenfermagem2022.



Trabalhos científicos – O Coren-BA também abriu inscrições para a submissão dos trabalhos científicos a serem apresentados na Semana de Enfermagem 2022. Os participantes poderão encaminhar os trabalhos no período de 02 a 04 de maio, para o e-mail: [email protected]. Os trabalhos encaminhados serão selecionados pela Comissão Científica do evento, para apresentação em sessões virtuais durante a Semana da Enfermagem.



Os trabalhos deverão trazer reflexões, impactos, contribuições e implicações referentes ao exercício profissional da Enfermagem. Além disso, o texto a ser enviado deve ser na forma de resumo simples nas seguintes modalidades: tese, dissertação, monografia, pesquisa e extensão ou relato de experiência. Informações e Foto: NUCOM/COREN BA

