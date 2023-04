Abertas inscrições para o 1º Congresso de Empreendedorismo da Enfermagem Baiana

Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso de Empreendedorismo da Enfermagem Baiana, que acontece nos dias 25 e 26 deste mês de abril. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), com o apoio do Sebrae Bahia, será totalmente gratuito e no formato híbrido (presencial e online), com direito a certificação. O local do encontro será o Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), que fica localizado no bairro do Costa Azul, em Salvador.



“Nosso objetivo é estimular o empreendedorismo, fornecendo aos profissionais de enfermagem mais autonomia sobre suas carreiras e apresentando orientações para que possam iniciar seus próprios negócios. Com isso, estamos também contribuindo para fortalecer a enfermagem como profissão, uma vez que enfermeiros empreendedores podem assumir papéis de liderança e influência na área de cuidados de saúde, ajudando a moldar políticas e práticas que afetam a profissão como um todo”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão. As inscrições podem ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/i-congresso-de-empreendedorismo-da-enfermagem-baiana/1935520?token=cc8199831f2332b2bd1966569d079154

